Stasera in tv, le prime serate del 13 maggio 2020

Rai Uno 21,25 Meraviglie – I tesori d’Italia: da Ravenna alla Sardegna

Il percorso attraverso i tesori del nostro paese partirà da Ravenna, una città che da sola custodisce ben otto monumenti tutelati dall’Unesco come tes…

Rai Due 21,20 La Compagnia del Cigno

La storia dell’amicizia tra sette giovani musicisti di talento, iscritti al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, costretti a misurarsi con la vita…

Rai Tre 21,25 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,20 Stasera Italia

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 21,15 Tu si que vales

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar…

21,25 Rogue One: A Star Wars Story

Un gruppo eterogeneo di combattenti ribelli si lancia nel disperato tentativo di rubare i piani della Morte Nera e impedirgli in tal modo di guadagnar…