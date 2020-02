Stasera in tv, le prime serate del 14 febbraio 2020

Spesso trascorrere una serata a casa a rilassarsi sul divano con un buon film è la cosa migliore da fare. Stasera fatti consigliare da noi con le migliori prime serate del palinsesto televisivo e non solo.

Rai 1

21.25 Panariello Conti Pieraccioni Show

Dal Teatro Verdi di Montecatini Rai1 presenta ”Panariello Conti Pieraccioni” Lo Show – Amici di lungo corso, Panariello, Conti e Pieraccioni hanno c…

Rai 2

21.20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 1 – Disastro

Per la prima volta, Shaun esce con una donna. Aoki propone a Glassman di tornare a lavorare in ospedale nelle vesti di presidente. La dottoressa Lim r…

Rai 3

21.20 Maldamore

Una storia di amori incrociati, di tradimenti e di riconciliazioni. Traditori e traditi, pero’, piu’ che cinici e votati all’infedelta’ si rivelano fr…

Rai 4

21.04 Il cacciatore di donne

In Alaska, il detective Glenn Flothe (Nicolas Cage) e’ determinato a porre fine alla furia omicida di Robert Hansen (John Cusack), un serial killer ch…

Italia 1

21.20 Scurity

Adrenalinico e coinvolgente action-thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Eddie Deacon e’ un ex veterano dei servizi speciali, ora impiegato co…

Canale 20

21.04 I Guardiani del destino

In una Manhattan funestata da incubi e presagi, David Norris (Matt Damon), un brillante ex alunno della Fordham University, e’ un membro del congresso…

Rai Movie

21.20 La verita’ e’ che non gli piaci abbastanza

Storie di vita quotidiana intrecciate e non nella Baltimora di oggi, accomunate dall’incapacita’ di comprendere i reciproci comportamenti, dai frainte…

Iris

21.00 La Recluta

A Los Angeles spadroneggia la banda dello spietato Strom, specializzata nel riciclaggio di auto rubate di grossa cilindrata. Sulle sue tracce si mette…

Paramount channel

21.10 Tutta colpa dell’amore

Melanie, stilista alla conquista di New York, fa innamorare di se’ lo scapolo d’oro della citta’ che le chiede di sposarlo. Ma in Alabama c’e’ il suo …

Canale 9

21.25 The Rock

Stanco di chiedere da anni che lo Stato onori i caduti in azioni militari segrete e riconosca alle famiglie benefici riservati ad altre vittime, il ge…

Se avete Netflix invece potete tranquillamente scegliere uno dei centinaia di film del loro catalogo. Ce n’è per tutti i gusti. Se siete soli non c’è bisogno di deprimersi con un film c’amore, perchè non scegliere una bella trilogia da recuperare come quella del “Signore degli anelli”, o una serie di cui avete tanto sentito parlare ma non avete avuto il tempo di vedere. Sex education è già alla seconda stagione e si prepara per una terza. Vi lasciamo la recensione della prima stagione di seguito.

Negli ultimi mesi Netflix ha prodotto molti film da Oscar. The Irishman e Storia di un matrimonio sono sicuramente da recuperare nel caso ve li foste persi.