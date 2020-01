Stasera in tv, le prime serate del 14 gennaio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Calcio – Coppa Italia – Inter Vs Cagliari (Sport)

20.30

Coppa Italia 2019 2020 Inter – Cagliari.

RAI 2 – Il Molo Rosso (Telefilm)

21.20

Su un molo viene trovato il cadavere di Oscar e tutto fa pensare a un suicidio. Sua moglie, Alejandra, architetto in carriera di cui l’uomo è follemente innamorato, scopre, tra gli effetti personali del marito, l’esistenza di un secondo cellulare che rivela una doppia vita.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.27

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 1 – Il tuo turno (Telefilm)

21.20

Sono passati tre mesi dall’incidente e il New Amsterdam è tornato quasi alla normalità, malgrado il ricordo di quel giorno sia ancora molto vivo per tutti.

ITALIA 1 – La pupa e il secchione e viceversa (Show)

21.20

Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale. In ogni puntata prove di cultura generale, abilità fisica e conoscenza reciproca determinano la classifica e l’eliminazione. Condotto da Paolo Ruffini, con la partecipazione di Francesca Cipriani e tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura.

RAI MOVIE – Sei mai stata sulla luna (Film)



21.10

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto. Capisce che l’unica cosa che le manca e’ l’amore, quello vero. E quando la felicità è a un passo da lei, non saprà come raggiungerla.