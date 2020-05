Stasera in tv, le prime serate del 14 maggio

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Vivi e lascia vivere – Stagione 1 Episodio 7

Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce megl io Andrea, uno strano ragazz…

Rai Due 21,20 Poco di Tanto

Facciamo un salto indietro rivivendo con Maurizio Battista, tra nostalgia ed ironia, un passato che ci sembra nel contempo vicino e lontano. In questa…

Rai Tre 21,20 Nemico pubblico – 1998

I servizi segreti hanno da nascondere l’omicidio di un politico che si opponeva a una legge che di fatto consente di violare la privacy di tutti i cit…

Rete 4 21,25 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Una festa esagerata

Vincenzo Salemme dirige e interpreta una spassosa commedia con un cast eccezionale. Un geometra organizza una festa per i 18 anni della figlia, ma un …

Italia Uno 21,25 Hunger Games – La ragazza di fuoco

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) torna a casa sana e salva dopo aver vinto la 74ma edizione degli Hunger Games annuali insieme al tributo Peeta Me…