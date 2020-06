Stasera in tv, le prime serate del 15 giugno 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini – Gli eventi si affastellano nella vita di Montalbano. La fine della sua relazione con la fidanzata storica, l’arrivo del collega Mimì Augello, il rapimento di una bambina e l’entrata in scena di Livia, un architetto genovese…

Rai 2 – 21:20 – Tutte lo vogliono – Chiara ha una professione con un nome attraente, anche se inquietante: fa la food designer, cioe’ prepara cibo bello da guardare in societa’ con una madre terribilmente snob e vagamente ingombrante. Orazio ha un mestiere con un nome decisamente meno attraente, ma piu’ rassicurante: fa lo sciampista per cani, lavora per un maghrebino appassionato di soap opera e ama il cibo “buono da mangiare”. La sua ultima relazione risale a quattro anni prima e da allora preferisce la compagnia degli animali a quella delle donne. Chiara invece ha ritrovato dopo anni Raffaello un vecchio amico, il bello e impossibile primo amore dell’adolescenza. Bello come un tempo, e certamente meno impossibile di allora. Potrebbe avere quello che ha sempre desiderato, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto. Ma perche’ l’incontro con Orazio rischia di cambiare la vita di Chiara?

Rai 3 – 21:20 – Sol Levante – All’inaugurazione del nuovo grattacielo di una multinazionale giapponese, a Los Angeles viene uccisa una ragazza. I due poliziotti incaricati del caso sono Web Smith e John Connor, esperto di rapporti con i nipponici. Connor lascia andare il primo sospettato; Web protesta, ma e’ Connor ad avere ragione. E nelle indagini finisce anche un senatore, apparente nemico della presenza giapponese negli Stati Uniti.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:20 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE – Ciao Darwin” nasce dall’idea di far gareggiare in ogni puntata due squadre composte da 50 partecipanti ciascuna, che rappresentino due categorie umane antitetiche, al fine di scoprire quale delle due e’ piu’ forte, con l’intento di riprodurre, seppur con esiti volutamente esilaranti e scherzosi, il meccanismo di selezione naturale teorizzato da Charles Darwin, ed individuare infine i connotati e le caratteristiche dell’uomo e della donna dei nostri giorni. Di puntata in puntata quindi, Bonolis getta simpaticamente allo sbaraglio ben 100 concorrenti suddivisi in due squadre contrapposte, ciascuna con un proprio “capitano” solitamente individuato tra personaggi noti.

Italia 1 – 21:30 – TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO – 1 PARTE – I Decepticon non si arrendono e hanno un nuovo piano per eliminare gli Autobot. Intanto Sam ha un rapporto stabile con Mikaela e sta per partire per il college.Titolo original: Transformers – Revenge of the Fallen

Rai Movie – 21:10 – La resa dei conti – Dopo aver ripulito l’intero Texas dai malviventi, Jonathan Corbett (Van Cleef) si vede offrire da un grosso capitalista la candidatura al Senato. Prima, pero’, deve catturare Cuchillo (Milian), uno straccione messicano accusato di violenza carnale e omicidio. Non sara’ un’impresa facile, e nemmeno mancheranno le soprese. Giustizia sara’ fatta, a scapito dei veri colpevoli.