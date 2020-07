Stasera in tv, le prime serate del 15 luglio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 SuperQuark

Perché è così difficile fare a meno dei combustibili fossili, come si può accelerare la transizione energetica verso fonti più pulite? L’abbiamo capit…

Rai due 21,15 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 13

Una bambina viene ritrovata in un magazzino. La piccola era stata imprigionata da due uomini in un seminterrato insieme a lla madre, una recluta della…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,10 Firewall Accesso negato

Esperto di sicurezza di una banca è costretto a invadere il sistema che lui stesso ha protetto per salvare la propria famiglia.

Canale 5 21,15 Come sorelle – Stagione 1 Episodio 2

Il mattino successivo all’omicidio di Tekin, giunge nella villa Sinan, il figlio di Tekin, in pessimi rapporti con il padre. Deren torna a Izmir, e Az…

Italia Uno 21,20 Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 6

Gorsh sostituisce Boden nel comando della 51, ma e’ chiaramente inadatto al ruolo. Tra la giornalista Naomi e Casey, i contatti si fanno sempre piu’ f…