Stasera in Tv, le prime serate del 16 maggio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Europe shine a light – Accendiamo la musica (Show)

20.35

Europe shine a light – Accendiamo la musica, una veste nuova di Eurovision Song Contest che a differenza delle consuete edizioni del programma, a causa del Covid19, quest’anno presenterà una carrellata dei 41 paesi partecipanti non in gara tra loro. Verranno trasmesse le esibizioni dei singoli pezzi, registrati direttamente nel paese di origine di ogni cantante. Portabandiera per l’Italia sarà Diodato, che parteciperà presentando la canzone vincitrice del Festival di Sanremo dal titolo “Fai Rumore”. Ancora una volta musica che unisce. In un abbraccio tutta Europa. A raccontare la Kermesse, come sempre, le voci amiche di Flavio Insinna e Federico Russo.

RAI 2 – Petrolio – Antivirus (Attualità)

21.05

Duilio Gianmaria presenta una nuova puntata di “Petrolio”. Questa sera: Antivirus.

RAI 3 – Le parole della settimana (Culturale)

20.30

Ogni sabato Massimo Gramellini commenta le parole chiave della settimana, tra politica e cronaca, in compagnia di numerosi ospiti e di Geppi Cucciari.

RETE 4 – Stasera Italia Weekend (Attualità)

20.30

“SPECIALE” – Seguiamo la rubrica di attualità politica ed economica del nostro Paese, attraverso gli eventi di maggiore rilevanza pubblica.

CANALE 5 – Ciao Darwin – Terre desolate (Show)

21.20

100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

ITALIA 1 – Rio (Film)



21.18

Le peripezie di Blu, un macao pappagallo domestico del Minnesota, che dopo aver scoperto che un altro esemplare della sua specie vive a Rio de Janeiro, decide di partire verso il Brasile…

RAI MOVIE – Papillon (Film)



21.10

Henri, conosciuto col nome di papillon, è un detenuto del carcere dell’Isola del Diavolo ed è deciso nel voler evadere ad ogni costo. Ci riuscirà?