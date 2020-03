Stasera in tv, le prime serate del 16 marzo 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella scelta alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – La rete di protezione Assoluta – Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto pa dre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama. Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Rai 2 – 21:05 – Speciale TG2 – Coronavirus, Settimana decisiva – Settimana decisiva per l´analisi dei dati sul contagio Corona Virus in Italia. Mentre il governo vara nuove disposizioni per salvaguardare l´economia, l´intero paese resta a casa mentre i dottori soccorrono i casi piú gravi.

Rai 3 – 21:20 – Carol – New York, 1952. Therese Belivet e’ una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol, una cliente distinta, rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono ‘affamate’ in un cafe’. Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose convenzioni dell’epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. Nell’America della Guerra Fredda, che considerava l’omosessualita’ come un disturbo sociopatico della personalita’, Carol e Therese sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l’inverno nel cuore.

Rete 4 – 21:25 – DRITTO E ROVESCIO – Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Canale 5 – 21:21 – LO STAGISTA INASPETTATO – 1 PARTE – Jules Osten, fondatrice di una sito sulla moda, si impegna in un programma di sensibilizzazione rivolto ai senior della sua compagnia. A lei come stagista viene assegnato il settantenne vedovo Ben Whittaker. Quello che inizia come uno scontro tra il vecchio mondo degli affari e il nuovo si trasforma presto in qualcos’altro, lasciando che Ben da stagista diventi una sorta di mentore per Jules.

Italia 1 – 21:20 – HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE – 1 PARTE – Dato in affidamento agli zii babbani quando era ancora in fasce, Harry Potter (Daniel Radcliffe), non sa ancora di possedere dei poteri magici, fino a quando non viene chiamato alla scuola di magia di Hogwarts. Tra una lezione di volo sulla scopa e una di levitazione, Harry impara anche l’amicizia con due suoi coetanei, ed entra a far parte della squadra di Quidditch del Grifondoro, come il padre da giovane. Quando tutto sembra andare bene, i tre ragazzi scoprono che qualcuno, probabilmente il cattivissimo Voldemort, sta tentando di rubare la mitica Pietra Filosofale custodita nella scuola, che ha il potere di donare l’immortalità al suo possessore. Comincia così l’avventura, tra mostri, chiavi volanti e scacchiere giganti…

Rai Movie – 21:10 – …E poi lo chiamarono il magnifico – Educato in Inghilterra, Thomas Moore arriva nel selvaggio West alla morte del padre, un visconte inglese rifugiatosi anni prima oltreoceano. Il suo problema e’ che sembra troppo perbene, non gira mai armato e, per spostarsi, preferisce la bicicletta al cavallo. Quindi si trova a rivaleggiare con un capomandria per il cuore della bella Candida Olsen e allora cede e impara anche lui a usare la pistola. Il titolo farebbe pensare a una sorta di seguito della serie di Trinita’, ma non e’ cosi’ anche perche’ qui manca Bud Spencer.