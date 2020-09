Stasera in tv, le prime serate del 16 settembre 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Ulisse: il piacere della scoperta – Sotto il cielo di Roma

Riprendono i fantastici Viaggi di Ulisse il piacere della Scoperta con una puntata dedicata a Roma. I telespettatori potr anno guardare la capitale da…

Rai Due 21,20 Il fidanzato di mia sorella

Richard Haig e’ un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle d…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Baciato dalla fortuna

Gaetano, vigile urbano napoletano trapiantato al Nord, conduce un’esistenza travagliata ed e’ pieno di debiti. Quando una sua amica, da sempre innamor…

Canale 5 21,20 Temptation Island 2020

Il reality in cui alcune coppie di fidanzati mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

Italia Uno 21,25 Rambo

Reduce dalla guerra del Vietnam John Rambo vaga per il paese fino ad arrivare alla cittadina di Hope dove spera di incontrare un suo vecchio compagno …