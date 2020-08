Stasera in tv, le prime serate del 17 agosto 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – La mossa del cavallo C’era una volta Vigata – Una misteriosa e coinvolgente indagine nella Vigata di fine Ottocento.

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 Indagine congiunta – Il comandante Steve McGarrett, un ex-marine che fa ritorno a Oahu dove è cresciuto, viene incaricato dal governatore dello stato delle Hawaii di guidare la Five-0, una squadra di polizia di élite che gode di ampi poteri per sconfiggere il crimine nelle isole.

Rai 3 – 21:20 – Quello che non so di lei – Roman Polanski dirige un thriller con Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Una scrittrice, perseguitata da lettere anonime, instaura un rapporto morboso con una sua fan.

Rete 4 – 21:27 – IL BISBETICO DOMATO – 1 PARTE – Elia vive nel suo splendido isolamento nei pressi di Voghera. Non ama la citta’, non ama la compagnia e gli danno fastidio le donne che vede come perturbatrici della pace agreste. Solo la governante Mamy e’ ammessa nella fattoria. Ma un giorno la bella Lisa rompe l’automobile proprio da quelle parti e si innamora del misantropo; prima per scommessa, poi per passione, decide di sedurlo.

Canale 5 – 21:21 – WINDSTORM – LIBERI NEL VENTO – 1 PARTE – La quattordicenne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per essere stata bocciata, i genitori decidono di mandarla nella fattoria della severa nonna. Una volta in campagna, oltre a conoscere Sam, il giovane ragazzo addetto alle stalle, Mika scopre qualcosa che cattura sin da subito la sua attenzione: il selvaggio stallone Ostwind. Poiche’ nessuno e’ capace di domare il cavallo, una notte Mika decide di introdursi nella stalla, dando inizio a una particolare amicizia che le permette di scoprire di essere in grado di “parlare” ai cavalli.

Italia 1 – 21:31 – LA MUMMIA – 1 PARTE – Un gruppo di militari in missione in Iraq, tra i quali il sergente Nick Morton (Tom Cruise), durante un conflitto a fuoco con i ribelli s’imbatte casualmente in una cripta inesplorata nelle profondità del deserto. Profanando l’antico sepolcro, i soldati risvegliano inavvertitamente la creatura millenaria che vi è sepolta, la principessa egizia Ahmanet (Sofia Boutella), mummificata viva dai suoi contemporanei dopo essersi lasciata accecare da un potere oscuro e demoniaco. Tornata alla vita ai giorni nostri, la mummia progetta quindi di servirsi di Morton per riacquistare i propri poteri e lanciare così la sua terribile maledizione sull’umanità intera. L’unico in grado di aiutare Nick e l’archeologa Jenny Halsey (Annabelle Wallis) a risolvere la situazione potrebbe essere il dottor Henry Jekyll (Russel Crowe), che da una vita studia il Male in tutte le sue forme.

Rai Movie – 21:10 – Il duello – Texas, 1887. Abraham Brant, noto a tutti come “il predicatore”, ha una straordinaria presa su tutti gli abitanti di Monte Hermon, una cittadina di frontiera, nonostante lo seguano storie di guerra, uccisioni ed eventi inspiegabili. Non lontano dall’isolata localita’, una sfilza di cadaveri inizia ad apparire sulle rive del Rio Grande e, per capirne l’origine, il ranger David Kingston arriva con la moglie Marisol a Monte Hermon. Per uno strano scherzo del destino, David riconosce in Abraham colui che, da bambino, vide uccidere suo padre in un cruento duello. Combattuto tra il seguire la legge o il proprio bisogno di vendetta, Kingston scoprira’ presto che niente di cio’ che riguarda Abraham, Monte Hermon e gli omicidi, e’ cio’ che sembra.