Stasera in tv, le prime serate del 17 aprile 2020

Anche stasera salveremo il mondo dal divano. Come alleato il palinsesto televisivo che cerca di essere avvincente e ci convince, anche nei momenti di sconforto, a restare a casa e fare la cosa giusta.

Rai 1

21.25 Belle & Sebastien – Amici per sempre (Film)

Terzo avventuroso capitolo tratto dal romanzo di Cecile Aubry. Un uomo sostiene di essere il proprietario di Belle, ma Sebastien fara’ di tutto per no…

Rai 2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 5 – Un brutto risveglio (Telefilm)

Dell’omicidio di Jo Cortez, un bizzarro ammaestratore di corvi, è accusata il caporale Alimote, poiché nel suo frigorifero viene rinvenuta la pistola..

Rai 3

21.20 Nome di donna (Film)

Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi …

Rai 4

21.19 Nemesi (Film)

Un sicario viene assoldato per uccidere il fratello di una brillante chirurga estetica. La donna, però, si vendica catturando il sicario e praticando ..

Rai Movie

21.10 Il fidanzato di mia sorella (Film)

Richard Haig e’ un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle d…

Rete 4

21.25 Quarto grado (Inchieste)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolt…

Canale 5

21.25 Puoi baciare lo sposo (Film)

Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per..

Italia 1

21.20 New Moon (Film)

Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per p…

Canale 20

21.04 Pitch Black (Film)

Carolyn Fry, pilota di astronavi, e’ costretta a tentare un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto. La collisione provoca la morte di una pa…

Paramount channel

21.10 Sherlock – Stagione 3 Episodio 1 – La casa vuota (Telefilm)

Due anni dopo la morte di Sherlock, Watson ha voltato pagina. Quando Londra pero’ e’ minacciata da un attacco terroristico, Sherlock decide di tornare…