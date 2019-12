Stasera in tv, le prime serate del 17 dicembre 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Ognuno e’ perfetto (Fiction)

21.25

Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assun to nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre di più…

RAI 2 – Proprio lui? (Film)



21.20

Durante le vacanze, l’iperprotettivo Ned va a trovare l’amata figlia a Stanford ma si ritrova a vivere il suo più grande incubo quando ha di fronte Laird, il miliardario fidanzato della figlia ben intenzionato ma socialmente imbarazzante. Ritenendolo poco adatto come futuro genero, Ned da’ inizio a una rivalità che si tradurrà ben presto in una escalation di panico.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Il libro della giungla 2016 (Film)

21.21

Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan metterà però in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

RAI MOVIE –Qualunquemente (Film)

21.10

Cetto La Qualunque (Albanese) fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all’estero. Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sara’ facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.