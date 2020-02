Stasera in tv, le prime serate del 17 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – L’amica geniale 2 – Scancellare (Fiction)

21.25

La foto di Lila viene messa in bella mostra nella vetrina del nuovo negozio in centro, mentre Lila inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma e la sua innata furbizia. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole…

RAI 2 – 911 – Stagione 2 Episodio 16 – Bobby ricomincia (Telefilm)

21.20

Uno sguardo sul passato di Bobby, a partire dalla morte della moglie e dei figli, dovuta ad un incendio che lui stesso causò involontariamente…

RAI 3 – Presa diretta – Il polmone blu (Attualità)

21.20

PresaDiretta riprende a viaggiare e a raccontare il paese. Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle persone comuni, di entrare nelle contraddizioni, di raccontare la complessità dei problemi e di gettare uno sguardo verso il futuro che ci attende.

RETE 4 – Quarta repubblica (Approfondimento)

21.25

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

CANALE 5 – Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

21.20

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

ITALIA 1 – Fast & Furious 5 (Film)



21.20

Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. La’, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto e’ un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono cosi’ di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes. Ma per farlo hanno bisogno di formare una nuova squadra.

RAI MOVIE – Rio Conchos (Film)

21.10

Un manipolo di gringos cerca di scoprire i responsabili di un contrabbando d’armi che sta favorendo alcuni apache ribelli. Dal romanzo di Clair Huffaker.