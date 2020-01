Australia, salvato il bosco degli alberi – dinosauro dagli incendi

Dopo l’apocalisse di incendi che ha devastato interamente l’Australia, finalmente arriva una buona notizia. Un intero bosco di alberi, risalenti all’età dei dinosauri, è stato salvato dai vigili del fuoco.

Finalmente le piogge arrivano nel sud Galles. “E’ un sollievo per i vigili del fuoco che lavorano nel New South Wales“, ha detto il New South Wales Rural Fire Service in un commento pubblicato sui social con un video che mostra la pioggia che cade su una foresta in fiamme. “Questa pioggia non spegnerà tutti i fuochi, ma contribuirà a contenerli“. Prima delle prime gocce di pioggia, c’erano ancora una trentina di incendi fuori controllo nello stato, che ha Sydney come capitale.

Ma a salvare il bosco di alberi Wollemi, conifere secolari che risalgono addirittura alla Preistoria, sono stati anche i vigili del fuoco. Una settimana prima che l’incendio raggiungesse il bosco hanno trattato gli alberi con agenti ritardanti e impostato un impianto di irrigazione in tutto il bosco in modo che gli alberi ed il terreno fossero sempre umidi e fosse molto difficile che prendessero fuoco.