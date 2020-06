Stasera in tv, le prime serate del 17 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolte le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,00 Coppa Italia, Finale. Napoli-Juventus

Calcio: Coppa Italia 2019 2020 – Finale.

Rai Due 21,10 Il gioco del tradimento

Per Lily, mamma e moglie, tutti i giorni sono uguali fino a quando inizia a flirtare con Grayson, insegnante del figlio. Il flirt si trasforma in una …

Rai Tre 21,15 Chi l’ha visto

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,15 Pensavo fosse amore invece era un calesse

Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tomaso e’ troppo pigro, dice lei che intanto inizia una relazione c…

Canale 5 21,20 Paradiso amaro

Matt King, marito indifferente e padre di due bambine, piu’ che alla famiglia si e’ sempre dedicato alla sua carriera di avvocato e alla cura degli in…

Italia Uno 21,25 Una ragazza e il suo sogno

La diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d’impegno p…