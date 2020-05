Stasera in tv, le prime serate del 17 maggio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – L’allieva – L’apostolo americano (Fiction)

21.25

Tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno; ma la morte di uno studente americano costringe l’Allieva a collaborare nuovamente con Einardi. Intanto, Arthur ritorna inaspettatamente.

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Un giorno in pretura Rai – Gloria Rosboch truffata dall’amore (Inchieste)

21.20

Il programma di Roberta Petrelluzzi che racconta i casi di cronaca giudiziaria più noti e discussi d’Italia attraverso i dibattimenti in tribunale.

RETE 4 – Troy (Film)

21.27

Nel 1193 A.C., Paride (Orlando Bloom), principe di Troia, rapisce Elena (Diane Kruger), regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sarà l’evento che scatenerà la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedrà protagonisti due eroi contrapposti: Achille (Brad Pitt) per i greci ed Ettore (Eric Bana) per i troiani.

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.20

Barbara D’Urso presenta il suo nuovo show, dedicato a tutti i suoi fans.

ITALIA 1 – 2 Single a nozze – Wedding crashers (Film)

21.30

Due avvocati divorzisti come hobby si imbucano nei matrimoni per rimorchiare le ragazze single. Imbucati nel matrimonio del Segretario del Tesoro Statunitense, uno di loro si innamora follemente della sorella della sposa. L’altro invece fa l’amore con una ragazza molto appiccicosa che gli dice subito che lo ama e sarà poi costretto a frequentarla per aiutare l’amico a conquistare l’amore della sua vita.

RAI MOVIE – Ricomincio da noi (Film)

21.10

Sandra è una signora borghese che ha appena scoperto che il marito (con il quale è sposata da 40 anni) ha un’amante. Sandra parte dalla sorella Bif, decisamente diversa da lei. Cosa l’attende?