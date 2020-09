Stasera in tv, le prime serate del 17 settembre 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,15 Nero a meta’ – Stagione 2 Episodio 3 – Per dirti addio

Il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono ben presto a Muzo, che non nasconde …

Rai Due 21,20 Un’estate in Provenza

Nella campagna provenzale accarezzata dal maestrale giungono in vacanza dai nonni Le’a, Adrien e il fratellino The’o, sordo dalla nascita. Non e’ la v…

Rai Tre 21,25 Gotti – Il primo padrino

John Gotti dice rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita di un criminale finisce in due modi: in galera o con la morte e a lui sono successe …

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 Chi vuol essere milionario?

Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia Uno 21,25 Chicago Med – Stagione 4 Episodio 11

Ethan sventa un furto ai danni di un uomo che in seguito scopre essere un veterano. La sua salute e’ cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor C…