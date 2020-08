Stasera in tv, le prime serate del 18 agosto 2020

Come ogni sera, Cultura A Colori accomapagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Perduta nel Vermont – La famosa scrittrice Angela Young, sorpresa dal successo improvviso ed esasperata dall’attenzione dei mass media, ”fugge ” per un weekend da sola nel Vermont. A causa di un incidente d’auto perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, Jeff Callan che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie. Così per Angela comincia un’altra vita.

Rai 2 – 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Zoe – Una notte criminale – Durante una visita in un club, Dana riesce a salvare una sua coetanea, Hannah, da un rapimento. La porta nel suo appartamento per proteggerla ma vengono inseguite da una ragazza misteriosa…

Rai 3 – 21:20 – Il Professore cambia scuola – Francois Foucault insegna nel più prestigioso liceo della Parigi bene. Per farsi bello con una funzionaria ministeriale, si lancia in dichiarazioni di principio che lo precipitano suo malgrado direttamente nella più disagiata scuola delle banlieue. Una realtà che tenta di dominare con i suoi metodi completamente inadeguati e fallimentari. Finché non capisce che deve rovesciare il suo approccio.

Rete 4 – 21:27 – L’AMORE E’ ETERNO FINCHE’ DURA – 1 PARTE – Gilberto partecipa ad uno ‘speed date’, ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d’affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

Canale 5 – 21:20 – LO SHOW DEI RECORD – Gerry Scotti conduce l’edizione italiana di uno degli show piu’ famosi del mondo: record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona i piu’ incredibili guinness dei primati.

Italia 1 – 21:20 – CHICAGO P.D. – CONFESSIONE – 1aTV – Antonio lotta con la sua coscienza sporca mentre cerca di catturare un grosso spacciatore.

Rai Movie – 21:10 – Fiore di cactus – Julian Winston, di professione dentista e scapolo per vocazione, finge di essere sposato per non subire le avance matrimoniali della giovane Toni. Questa, disperata, tenta di togliersi la vita. Julian, commosso dal gesto, promette di sposarla non appena divorziato. A questo punto pero’ deve inventarsi una moglie, che crede di trovare nell’infermiera del suo studio…