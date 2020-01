Stasera in tv, le prime serate del 18 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Meraviglie – La Penisola dei tesori – 3a puntata (Documentario)

21.25

In apertura di puntata troveremo Alberto Angela tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Passando dall’intrico di guglie, pinnacoli e statue al maestoso interno con le splendide vetrate faremo un viaggio che parte dalla fine del 1300 ai giorni nostri con un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. Il viaggio prosegue in Abruzzo, dove è soprattutto la natura a mostrare le sue meraviglie. Alberto Angela viaggia attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande. Andremo infine a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici…

RAI 2 – F.B.I. – Stagione 2 Episodio 5 – Decisione difficile (Telefilm)

21.05

Un padre di famiglia viene rapito dopo essersi fatto coinvolgere in un affare più losco di quanto immaginasse…

RAI 3 – La città delle donne (Film)

21.30

Sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie Elena, deciso a seguire “la signora del treno”, Snaporaz, un uomo maturo , incauto e indifeso, si addentra nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna. Nel lungo viaggio che segue, il protagonista finisce per trovarsi nel bel mezzo di un albergo ove si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femministe che parlano mediante formule fisse e procedono su temi scontati che, tuttavia, Snaporaz non riesce a capire.

RETE 4 – Più forte ragazzi! (Film)

21.27

Film con Bud Spencer e Terence Hill. In Amazzonia due amici si danno da fare come piloti d’aerei, ma mettendosi in concorrenza con un signorotto locale che traffica smeraldi dovranno combattere le prepotenze suonandole di santa ragione.

CANALE 5 – C’e’ posta per te (Show)

21.20

Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune. Storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventù e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza.

ITALIA 1 – Sing (Film)

21.20

Pellicola firmata Illumination Entertainment. Buster Moon, koala con la passione per il canto, decide di indire un concorso canoro per racimolare i soldi necessari a salvare il suo teatro dal fallimento.

RAI MOVIE – Il palazzo del Vicere’ (Film)

21.10

Gillian Anderson in un dramma storico. Nel 1947, dopo secoli di dominio britannico, l’India si appresta a diventare indipendente in un clima di contrasti etnici e religiosi.