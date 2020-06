Stasera in tv, le prime serate del 18 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Che Dio ci aiuti – Stagione 5 Episodio 5

Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il su…

Rai Due 21,20 Paradise Beach – Dentro l’incubo

Una giovane donna si ritrovera’ ad affrontare uno degli incubi peggiori di sempre: dispersa in alto mare, con solo una boa come sostegno, dovra’ difen…

Rai Tre 21,20 Ogni cosa e’ illuminata

Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è i…

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 14

Il sergente Todd informa Max che per pareggiare il bilancio e’ necessario tagliare due milioni di spese. Max si rende conto che non puo’ effettuare ta…

Italia Uno 21,25 Emigratis

Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante…