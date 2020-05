Stasera in tv, le prime serate del 18 maggio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella scelta alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Una lama di luce – Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana: Di Marta è assai ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata, ed è venuto a denunciare la rapina e l’aggressione subite da sua moglie la scorsa sera, verso mezzanotte, mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l’incasso della giornata, cioè ben trentamila euro. Ma fin dall’inizio vari punti del resoconto di questa rapina sembrano piuttosto contraddittori e Montalbano vuole indagare più a fondo. Scopre anzitutto che, prima di sposare il più anziano Di Marta, Loredana era fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un piccolo delinquente. In seguito va a parlare con Valeria Bonifacio, la più cara amica di Loredana, è da lei che la moglie di Di Marta si era recata prima di andare a versare i soldi dell’incasso. Valeria suggerisce al commissario che quella notte Loredana non ha subito soltanto una rapina.

Rai 2 – 21:20 – Sister Act 2 – Più svitata che mai – Le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, ma qui la loro scuola e’ fatiscente, sull’orlo della chiusura, e i ragazzi sono delle pesti. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, che e’ tornata al suo vero mestiere di cantante di night, a Las Vegas. Ci pensera’ lei a risolvere tutti i problemi e a entusiasmare gli studenti, amalgamandoli in un ottimo coro.

Rai 3 – 21:20 – Report – Le Rsa sono state i luoghi nei quali il virus è stato più letale. Ma sono anche un business milionario fatto di costi ridotti al lumicino a fronte di rette altissime e cospicui contributi economici pubblici. Dalla Liguria alla Calabria, siamo andati a vedere da vicino che servizi offrono, come hanno risposto all’emergenza, quali legami hanno con la politica. LA SPAZZACORROTTI Organizzano presentazioni di libri, convegni, premi ed eventi. Sono le fondazioni e i think tank. Ogni politico che voglia contare dà vita al suo pensatoio, per riflettere sui problemi del paese e elaborare proposte normative. Nulla di male. Ma qualcuno dovrà pur finanziare queste nobili attività. E sono proprio i contributi ricevuti da questi istituti legati alla politica a essere finiti più volte sotto i riflettori della magistratura, che in alcuni casi specifici ha ipotizzato finanziamenti illeciti ai partiti o passaggi di soldi sospetti. L’anno scorso per garantire finalmente maggiore trasparenza ai contributi dati alla politica è entrata in vigore la cosiddetta legge “Spazzacorrotti”. Per il Movimento 5 Stelle è stato un grande successo, finalmente fondazioni e associazioni politiche sono state equiparate ai partiti e dovranno pubblicare i nomi dei donatori e l’elenco dei contributi ricevuti. Report, con l’ausilio del dossier “Cogito ergo sum” di Openpolis, ha quindi provato a capire cosa è cambiato in questi mesi, quali sono le fondazioni e associazioni interessate dalla normativa e come sta funzionando la sua applicazione nella pratica. Le fondazioni vicine alla politica saranno diventate più trasparenti? L´INDENNITA´ ATIPICA Dal click day al blocco del sito Inps agli attacchi hacker, cosa è successo il primo aprile e di chi è la responsabilità del data breach, la clamorosa rivelazione di dati personali avvenuta sul sito dell’istituto di previdenza. Il Garante della Privacy ha aperto un’istruttoria e l’Inps rischia di pagare fino a venti milioni di euro di multa, un pasticcio che si spera non si ripeta con la seconda rata dei 600 euro per gli autonomi.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – IL DIAVOLO VESTE PRADA – 1 PARTE – Nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly (Meryl Streep) è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista Vogue America. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs (Anne Hathaway) – ventitre anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice – si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo. Chiunque infatti al suo posto si riterrebbe fortunato, ma l’algida e sofisticata Miranda, dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e dispotica, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno…

Italia 1 – 21:25 – EMIGRATIS – Un unico denominatore comune: lo scrocco, un modo di vivere le esperienze contando esclusivamente sulle forze economiche altrui. Saranno davvero tante le “missioni” dell’impertinente duo che si prefiggera’ ogni volta di raggiungere traguardi e obiettivi assurdi. Metteranno tutto sul conto di vip italiani lontani dal nostro paese, vittime inconsapevoli delle loro incursioni. Andrea Pirlo, Federica Pellegrini con Filippo Magnini, Il Volo, Cristian Vieri, Elisabetta Canalis, Elena Santarelli, Sebastian Giovinco sono solo alcuni dei moltissimi malcapitati famosi finiti a dover pagare il conto ai due scrocconi foggiani.

Rai Movie – 21:10 – The Homesman – In piena epoca western, Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), insegnante di scuola, e’ una vera pioniera e agisce come il migliore degli uomini. George Briggs (Tommy Lee Jones), invece, e’ un disertore dell’esercito considerato un fuorilegge. Insieme, i due si ritroveranno a dover scortare dal Nebraska all’Iowa tre donne andate fuori di testa e senza piu’ alcun controllo, sfidando gli ostacoli che il percorso comportera’.