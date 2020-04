Stasera in tv, le prime serate del 19 aprile 2020

Cosa farete stasera? Noi salviamo il mondo stando a casa, pizza e zapping sfrenato. Vediamo cosa ci propone il palinsesto televisivo in questa domenica casalinga.

Rai 1

21.25 L’allieva – Le ossa della principessa (Fiction)

L’estate è finita e per Alice è il momento di tornare in Istituto. Tra i compiti che immediatamente la Wally le affida c’è quello di fare da tutor a E…

Rai 2

21.05 Che tempo che fa (TalkShow)

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Litt…

Rai 3

21.20 Birdman (Film)

Riggan Thomson, attore famoso per aver interpretato il celebre supereroe ‘Birdman’, tenta di tornare sulla cresta dell’onda mettendo in scena a Broadw…

Rai Movie

21.04 La risposta e’ nelle stelle (Film)

Ira e Ruth, Luke e Sophia – due coppie separate dal tempo e dall’eta’ – hanno poco in comune, fino a quando una serie di eventi inaspettati portera’ l…

Rai 4

21.20 Before I Go to Sleep (Film)

A seguito di un incidente traumatico, una donna si sveglia ogni mattina senza alcun ricordo. Un giorno, nuove e terrificanti verita’ la costringono a …

Rete 4

21.27 The Legend Of Zorro (Film)

Nella California del 1850, Don Alejandro De La Vega (Antonio Banderas) e’ sposato con Elena (Catherine Zeta-Jones) e hanno un bambino di 10 anni al qu…

Canale 5

21.20 Live Non e’ la d’Urso (Show)

l nuovo prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si raccont…

Italia 1

21.20 Ti presento i miei (Film)

Infermiere di Chigago si appresta a convolare a nozze con la bella e adorabile Pam. Prima però deve conoscere la sua famiglia. Commedia degli equivoci…

Italia 2

21.20 Big Bang Theory – Stagione 11 Episodio 21 – La polarizzazione della cometa (Telefilm)

Osservando il firmamento con il telescopio di Raj, Penny vede qualcosa che si rivela poi essere una cometa, e una cometa ancora non vista da nessuno. …

Canale 20

21.04 Run all night – Una notte per sopravvivere (Film)

Jimmy Conlon e’ un ex killer professionista, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini…