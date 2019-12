Stasera in tv, le prime serate del 19 dicembre 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Sanremo Giovani 2019 (TalentShow)

21.25

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, una serata dedicata alla fase finale della selezione degli 8 artisti che saranno i protagonisti della gara dei Giovani al ”70° Festival della Canzone Italiana”.

RAI 2 – Principe azzurro cercasi (Film)

21.20

Mia e’ pronta a farsi carico del suo nuovo ruolo di Principessa di Genovia. Appena trasferitasi a Palazzo con la bella nonna Regina Clarisse, pero’, scopre che i suoi giorni da regnante sono contati: secondo la legge di Genovia, infatti, la Principessa non può essere incoronata finché non ha un Re con cui condividere il trono! Che la parata dei pretendenti abbia inizio.

RAI 3 – La ragazza del treno (Film)



21.20

Rachel è una donna in grave crisi: divorziata, ancora innamorata del marito nonostante questi abbia una nuova famiglia, trova rifugio solo nell’alcol. Durante i suoi viaggi in treno per andare al lavoro osserva dal finestrino una coppia di giovani e comincia a immedesimarsi nella ragazza, Megan, bella e piena di vita. Quando scopre che questa ha una relazione con un altro uomo, rivive il proprio trauma una seconda volta e perde il controllo. Quando si sveglia e scopre che Megan è scomparsa non riesce a ricordare se è stata testimone oppure protagonista della sua sparizione.

RETE 4 – Dritto e rovescio (Approfondimento)

21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 – All Together Now (TalentShow)

21.20

Un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti ed esperti di musica guidati da J-Ax. Ogni concorrente canta per novanta secondi un brano. Dopo trenta secondi di esecuzione, i giudici che lo vogliono votare devono alzarsi e cantare con lui. Il punteggio equivale al numero di giudici che si sono alzati entro un minuto. Il vincitore si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro.

ITALIA 1 – Insurgent (Film)

21.20

Mentre Jeanine, la leader degli Eruditi, sta dando loro la caccia per farli fuori e tenere al sicuro i propri segreti, Tris e Four tentano di salvare i loro simili. Ci riusciranno?

RAI MOVIE – Big Daddy – un papa’ speciale (Film)

21.10

Scapestrato e inaffidabile, il neoavvocato trentaduenne Sonny viene scaricato dalla fidanzata. Per dimostrarle il suo amore e la sua affidabilità, il giovane si spaccia per il padre naturale del piccolo Julian di cinque anni, adottato dopo la morte della madre. Il suo piano però fallisce e l’avvocato con la sindrome di Peter Pan, lasciato definitivamente dalla ragazza, si trova a dover fare veramente il padre.