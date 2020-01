Stasera in tv, le prime serate del 19 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Chi m’ha visto (Film)

21.25

“Chi m’ha visto”, racconta la storia rocambolesca, di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese”, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione.

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste)

21.15

Veronica Pivetti entra a far parte della squadra di “Amore Criminale”, pronta a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

RETE 4 – Hachiko (Film)

21.27

Parker è un professore universitario, tutti i giorni prende un treno che lo porta a lavoro. Un giorno nella stazione trova un cucciolo di Akita, una razza di cane molto bella e lo porta a casa. Il cane e il professore diventano inseparabili e il cane lo accompagna tutti i giorni alla stazione e aspetta fedelmente che ritorni.

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.20

Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

ITALIA 1 – Transformers – L’ultimo cavaliere (Film)

21.20

La razza umana ormai non fa più distinzione tra i buoni Autobot e i cattivi Decepticon: tutti i Transformers sono cacciati e combattuti. È guerra. Optimus Prime, il leader leale e granitico degli Autobot, se n’è andato: è in viaggio verso Cybertron, il pianeta d’origine dei Transformers, che ora è a pezzi e sta dirigendosi verso la Terra. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, che risalgono addirittura ai tempi di Mago Merlino e Re Artù. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un’improbabile alleanza a quattro: Cade Yeager (Wahlberg), il meccanico inventore che già aveva stretto amicizia con gli Autobot; Bumblebee, il più affidabile degli Autobot; il lord inglese Sir Edmund Burton (Hopkins) che vuole svelare a Yeager la storia segreta dei Transformers; la professoressa Vivian Wembley di Oxford (Haddock).

RAI MOVIE – Qualcosa di buono (Film)

21.10

Kate (Hilary Swank) è una trentenne affermata la cui vita perfetta viene improvvisamente stravolta quando le diagnosticano una devastante e incurabile malattia: la SLA. Kate e suo marito Evan (Josh Duhamel), nella ricerca di un assistente a tempo pieno per Kate, si imbattono in Bec (Emmy Rossum), una studentessa di college che ha risposto impulsivamente all’annuncio pur non avendo la minima esperienza. Nonostante Bec sia una persona confusionaria ed incapace di creare stabili relazioni sentimentali e professionali, Kate vede qualcosa di speciale in lei e la sceglie come suo angelo custode.