Stasera in tv, le prime serate del 19 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 9 – Non desiderare la roba d’altri (Fiction)



21.25

Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell’innocenza di Sergio , ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per Roma è ”boicottare” Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse?

RAI 2 – Attacco al potere – Olympus has fallen (Film)

21.20

Un veicolo spaziale con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega fino a quando non scoprono che la navicella e’ in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti.

RAI 3 – In arte Mina (Musica)

21.20

Uno speciale dedicato da Pino Strabioli e dedicato alla grande Mina.

RETE 4 – Dritto e rovescio (Approfondimento)

21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 – Benvenuti al Nord (Film)

21.21

Dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto e’ ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Toccherà al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana.

ITALIA 1 – King Arthur – Il potere della spada (Film)



21.20

Quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù è costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria città fin quando la mitica spada…

RAI MOVIE – La meccanica delle ombre (Film)

21.10

Duval (Francois Cluzet) – contabile disoccupato, ex alcolista, solitario e meticoloso – da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo impiego. Così, quando un’enigmatica organizzazione gli chiede di trascrivere i nastri di misteriose intercettazioni telefoniche rispettando una rigida serie di regole, l’uomo accetta l’offerta di lavoro senza porre troppe domande, non immaginando minimamente che questa decisione porterà al totale stravolgimento della sua esistenza. Duval rimane infatti inconsapevolmente invischiato in un pericoloso intrigo di potere, che vede coinvolti i servizi segreti e le più alte sfere del governo francese.