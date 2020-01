Stasera in tv, le prime serate del 2 gennaio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Mary Poppins (Film)

21.25

Da quando la governante si è licenziata, il signor Banks è alla ricerca disperata di chi possa sostituirla. Invocata dai due bambini, scende dal cielo Mary Poppins, una stramba signora con cappellino e ombrello volante…

RAI 2 – Australia (Film)

21.20

Lady Sarah Ashley, aristocratica inglese eredita enorme podere in Australia. La Lady cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.

RAI 3 – Vita di Pi (Film)

21.20

Il piccolo Pi è cresciuto tra gli animali dello zoo del padre in India. Quando il padre e la famiglia si ritrovano a doversi trasferire in Canada, per Pi tutto comincia a cambiare. Saliti sulla nave che li porterà a destinazione, insieme agli animali, ha inizio il lungo viaggio. Durante una tempesta in alto mare, però, tutti gli animali e la famiglia di Pi rimangono uccisi. Pi è l’unico superstite ed è su una barca d’emergenza con intorno solo tanta acqua. Ma sotto la copertura dell’imbarcazione, Pi trova una tigre che si era salvata, dandole il nome di Richard Parker. Ha così inizio un nuovo viaggio verso la sopravvivenza…

RETE 4 – Il ragazzo di campagna (Film)

21.27

Artemio abita al paese: quattro case sperdute nella campagna dove non succede mai niente e l’unico spettacolo e’ il passaggio del treno. Artemio vuole andarsene e si decide al grande passo quando gli viene proposto come prospettiva il matrimonio con la desolante Maria Rosa. Ma nella tentacolare metropoli al nostro eroe ne succedono di tutti i colori, sia per quanto riguarda la ricerca di un lavoro che sul piano delle esperienze sentimentali.

CANALE 5 – All Together Now (TalentShow)

21.20

Michelle Hunziker e J-Ax conducono “All Together Now”, il nuovo programma dove fa da protagonista la musica ed i suoi cantanti. Chi riuscirà a convincere maggiormente i 100 giudici col proprio talento?

ITALIA 1 – Top Gun (Film)

21.35

Maverick e Goose sono due militari e piloti ambiziosi che vogliono entrare a far parte dei più grandi piloti da caccia: i Top Gun. Ma Maverick è considerato pericoloso da molti suoi colleghi e…

RAI MOVIE – Padri e figlie (Film)

21.10

Rimasto tragicamente vedovo Jake non solo deve superare la perdita della moglie, ma anche combattere contro chi vorrebbero togliergli l’affidamento della figlia di 5 anni. Una volta cresciuta, la bambina dovrà superare i traumi infantili…