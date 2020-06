Stasera in tv, le prime serate del 2 giugno 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Non mollare mai – Storie Tricolori – Una grande serata evento a favore della Croce Rossa Italiana nella cornice dello Sport per unire tutti attraverso passion e, emozioni, vittorie e sconfitte, con Ospiti e grandi Campioni. A favore della Croce Rossa Italiana.

Rai 2 – 21:20 – Prima di lunedì – Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Martina Stella e Sandra Milo in una commedia dal regista di “Non c’e’ 2 senza te”. Due amici distruggono la macchina d’epoca di un miliardario malavitoso e per saldare il debito saranno costretti a consegnare un pacco molto particolare…

Rai 3 – 21:20 – #cartabianca – Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Rete 4 – 21:25 – FUORI DAL CORO – Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

Canale 5 – 21:22 – LA CATTEDRALE DEL MARE – NON SIAMO COME LORO – 1aTV – Dopo il salvataggio di due bambini, Arnau riceve come ricompensa una nuova carriera remunerativa.

Italia 1 – 21:15 – LE IENE SHOW – Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

Rai Movie – 21:10 – Una notte con la Regina – Nel 1945, in tutto il mondo si celebra la fine della guerra. A Londra, due giovani sorelle adolescenti, la principessa Margaret e la sorella Elizabeth ottengono per la prima volta di aggregarsi alla festa, preparandosi a vivere mille avventure per loro inedite prima di far rientro a casa, a Buckingham Palace.