Stasera in tv, le prime serate del 2 marzo 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – L’amica geniale Storia del nuovo cognome – Il ritorno – La fata blu Assoluta – Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione pe r le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’ami ca che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare.

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 – Addio – Sulla strada senza ritorno – Bentornata a casa – La squadra di SEAL con cui Joe White e McGarrett hanno portato a termine una missione in Marocco nel 2002, viene presa di mira da alcuni sicari…

Rai 3 – 21:20 – Mister felicita’ – Martino e’ un giovane napoletano indolente e disilluso, vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all’immobilita’ la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l’azione. Durante un’assenza del dottore, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sara’ la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, pero’, sono alle porte: ce la fara’ Martino, nell’insolito ruolo di Mister Felicita’, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:20 – GRANDE FRATELLO VIP – Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – 21:20 – OVERDRIVE – 1 PARTE – 1aTV – Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riuniti nel segno di una comune passione: quella per il furto di automobili di lusso. I due infatti sono abilissimi nel rubare (e guidare) “qualsiasi cosa abbia un motore”, ma la loro attenzione si concentra sui modelli piu’ prestigiosi, soprattutto d’epoca: Ferrari, Aston Martin, Jaguar. E siccome il motto di Andrew e’ “se ti guardi intorno e perdi di vista l’obiettivo, l’obiettivo sei tu”, i fratellastri si concentrano su un furto alla volta, ma di altissimo livello, come quello di una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari che li mette nel mirino del miliardario francese Jacomo Morier, “il piu’ grande importatore di black tar d’Europa, collezionista di tutto cio’ che e’ raro e bello”. Morier ingaggia i Foster affinche’ rubino una Ferrari GTO 250 al suo arcinemico Max Klemp, rampollo di una ricchissima famiglia berlinese: uno che, nel garage, di Ferrari ne avra’ almeno una decina, tutte rosso fiammante. La vera posta in gioco, pero’, e’ il controllo del malaffare a Marsiglia, citta’ di porto in cui si svolge tutta la vicenda.

Rai Movie – 21:10 – L’uomo del fiume nevoso – Australia, 1880. Il giovane Jim Craig, dopo la scomparsa del padre, trova lavoro nel ranch del mandriano Harrison e diventa uomo. Ispirato a un componimento di A.B. ‘Banjo’ Paterson.