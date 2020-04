Stasera in tv, le prime serate del 20 aprile 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte – Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici di Cascio. Fra questi spicca la figura di un’altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio ed appena uscito di prigione dopo una condanna a vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso non sembra così scontata… Regia di Alberto Sironi

Rai 2 – 21:20 – Stasera tutto è possibile – Torna lo show più pazzo e divertente della tv. La quinta edizione di Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai Due, con un nuovo conduttore: Stefano De Martino. Sarà lui il padrone di casa del comedy show che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza, riuscendo a conquistare il pubblico.

Rai 3 – 21:20 – Report – Torniamo all’Abbazia di Trisulti: c’è ancora Benjamin Harnwell, il custode che per conto dell’ex capo stratega di Trump, Steve Bannon, l’ha presa in gestione per trasformarla in una scuola politica di sovranismo. Il sottosegretario ai Beni Culturali ci aveva garantito che, a causa delle irregolarità nell’assegnazione, l’associazione Dignitatis Humanae sarebbe stata costretta ad abbandonare l’abbazia nel giro di poche settimane. Ma è ancora là.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – ANIMALI FANTASTICI: I CRIMINI DI GRINDELWALD – 1 PARTE – 1aTVSecondo episodio della serie Animali fantastici, spin-off della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling. Il film ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald.

Italia 1 – 21:20 – UN’ESTATE AL MARE – 1 PARTE – Un emigrato in cerca di riscatto sociale, un irriducibile tifoso della Fiorentina, una coppia di amanti clandestini. E ancora: un antiquario etero che si finge gay, un uomo che vorrebbe ricucire il rapporto con il figlio, una coppia fisicamente “sbilanciata”, un attore teatrale smemorato prestato al doppiaggio. 10 episodi della “migliore” tradizione balneare italiana, girati in altrettante localita’ del turismo di casa nostra.

Rai Movie – 21:10 – Gli implacabili – Dopo la fine della Guerra Civile, due fratelli sono assoldati da un possidente, aggressivo e ambizioso, per portare la sua mandria, quattromila capi di bestiame, dal Texas al Montana, attraverso territori infestati dagli indiani. La strada e’ lunga e i contrasti tanti, acuiti dal fatto che il fratello maggiore, Ben, tollera male le prepotenze dell’allevatore. Perdipiu’ i tre si contendono anche l’amore di una donna, partita con una comitiva di pionieri colpita da un terribile uragano e soccorsa dai protagonisti. Western dal respiro epico, diretto da un maestro del genere, con un Gable disincantato, un Ryan ghignante e subdolo, una Russell prosperoso oggetto del desiderio.