Stasera in tv, le prime serate del 20 febbraio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 5 – Non uccidere (Fiction)



21.25

Nada, una ragazza ucraina, viene ricoverata d’urgenza in ospedale. Qualcuno, nel cuore della notte, l’ha investita con un furgoncino. Apparentemente alla guida c’era Don Matteo! Mentre è alle prese con il caso, Anna deve fare i conti con il matrimonio della cugina, al quale decide di andare insieme a Sergio. Nel frattempo, l’intera Spoleto si sta preparando all’evento dell ‘anno: in città arriverà il Papa! Ognuno è alle prese con i preparativi, anche il nostro Cecchini, che per l’occasione vuole preparare l’asado argentino. E per farlo al meglio ha deciso di allevare personalmente un maialino, che porta al guinzaglio per i vicoli di Spoleto. Ma che farà il nostro maresciallo quando il maialino sparirà misteriosamente?

RAI 2 – Passengers (Film)

21.20

Un veicolo spaziale con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega fino a quando non scoprono che la navicella e’ in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti.

RAI 3 – Skianto Sanremo 67 (Show)

21.20

Un One Man Show di Filippo Timi, con tanti ospiti musicali chiamati a interpretare non le loro canzoni, ma un insieme di diverse epoche e tutte riarrangiate dal maestro Raphael Gualazzi. Il fil rouge dei racconti e dello spirito di tutto quello che si muove in questo inedito contesto, si sviluppa intorno alla volontà di far vincere a Tenco quel Sanremo che gli fu fatidico e fatale: immaginarsi quello che non è stato, fare una storia con “i se e con i ma”. E’ uno Skianto, in pieno stile Filippo Timi che performa in personaggi e monologhi, canzoni e balletti, in un contesto completamente nuovo.

RETE 4 – Dritto e rovescio (Approfondimento)

21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 – Mamma o papa’? (Film)

21.21

Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

RAI MOVIE – Copycat – Omicidi in serie (Film)

21.10

Helen Hudson è una psicologa criminale che soffre di agorafobia e vive blindata, in una casa super tecnologica, da quando un maniaco ha cercato di ucciderla, un anno prima. Helen, che comunica con il mondo esterno soltanto via Internet, viene coinvolta dalla detecive di polizia M.J. Monaham nelle indagini su una catena di delitti tutti commessi a San Francisco. Ma c’ è un altro, ben più sconcertante fattore comune ai crimini: sono tutti ispirati ai famosi omicidi della storia, da Jack lo Squartatore allo strangolatore di Boston. Helen Hudson ormai è perfettamente consapevole dei processi mentali dell’assassino. Ma anche lui ha capito chi lo sta braccando e sa dove trovarla.