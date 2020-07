Stasera in tv, le prime serate del 20 luglio 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Il giovane Montalbano 2 – Morte in mare aperto – Le nozze si avvicinano, e i preparativi procedono a spron battuto. Salvo deve comprare il vestito da cerimonia e sarà Mimì a fargli da consigliere; già, purtroppo Livia in quei giorni non può essere a Vigata, e ne è assai dispiaciuta, perché presto sarà l’anniversario del giorno in cui si sono messi insieme e lei avrebbe voluto tanto festeggiarlo con Salvo.

Rai 2 – 21:20 – Made in Sud – Il celebre show comico arrivato alla sua X edizione, condotto da S. De Martino e F. Trotta, propone ancora una volta comici già affermati accanto ad artisti al loro esordio in tv, provenienti da tutta Italia.

Rai 3 – 21:20 – Desconocido – Resa dei conti – Carlos, diretto in banca dove lavora, è costretto a una deviazione per accompagnare a scuola i suoi figli. Una telefonata anonima avverte l’uomo che sul veicolo è stata piazzata una bomba pronta ad esplodere se qualcuno scende.

Rete 4 – 21:25 – QUARTA REPUBBLICA – Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – 21:21 – FINALMENTE LA FELICITA’ – 1 PARTE – Benedetto, insegnante di musica toscano con un interesse quasi smodato nei confronti dei temi legati all’ecologia, apprende grazie alla popolare trasmissione televisiva C’e’ posta per te di avere una sorella, Luna, ragazza brasiliana adottata a distanza dalla madre appena morta. Trovandosi in Italia per seguire la sua professione di modella, Luna entra in contatto con la diversa realta’ del nuovo fratello, che causa non pochi problemi, anche per via di un fotografo eccentrico, di un ex fidanzato onnipresente e di Sandrino, autista di pullman turistici e amico-confidente di Benedetto. A complicare ancora di piu’ la convivenza dei due e’, poi, la convinzione di Benedetto che la madre sia stata assassinata dalla famosa attrice Barbara Bouchet.

Italia 1 – 21:20 – LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE – 1 PARTE – La famiglia di esploratori O’Connell è ancora una volta alle prese con una mummia di 2000 anni che minaccia spietatamente il mondo. Il malvagio Imperatore cinese Drago, infatti, a causa di un sortilegio è rimasto sepolto nell’argilla con i suoi 10.000 guerrieri, un grande esercito silenzioso di terracotta, ma quando il giovane e audace Alex O’Connell risveglia il sovrano dal sonno eterno, questi decide di partire alla conquista del mondo con questo suo strano esercito, dotato di poteri straordinari…

Rai Movie – 21:10 – L’uomo del fiume nevoso – Australia, 1880. Il giovane Jim Craig, dopo la scomparsa del padre, trova lavoro nel ranch del mandriano Harrison e diventa uomo. Ispirato a un componimento di A.B. ‘Banjo’ Paterson.