Stasera in tv, le prime serate del 21 aprile 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Pooh amici per sempre (Show)



21.25

Uno speciale di oltre due ore, condotto da Carlo Conti, interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli si racconteranno attraverso aneddoti, racconti, immagini e canzoni che hanno segnato la loro straordinaria carriera e caratterizzato la loro lunghissima amicizia. Tante avventure vissute insieme nel corso di queste cinque decadi che, non solo permetteranno ai fan dei Pooh di rivivere i momenti più belli e significativi della storia dei loro idoli, ma che vedranno anche il coinvolgimento di ospiti tra amici e colleghi che in un modo o nell’altro ne hanno fatto parte.

RAI 2 – Earth – Un giorno straordinario (Film)

21.20

Un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale potenza della natura. Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. I sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese vi faranno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Karol un uomo diventato Papa (Film)

21.21

Cracovia, 1939: i nazisti invadono la Polonia. Il giovane studente universitario Karol Wojtyla, appassionato di teatro, e’ testimone della feroce repressione antislava e antisemita attuata dai tedeschi. Contrario a seguire i suoi amici nella lotta armata clandestina, Karol si impegna attraverso il teatro a difendere la cultura e i valori etici ai quali crede. Il suo esempio e’ don Tomasz Zaleski, amico d’infanzia e adesso coraggioso uomo di Chiesa, che finirà giustiziato dai nazisti. Questa, e tante altre morti di giovani innocenti, spingeranno Karol ad entrare in seminario dopo una profonda crisi spirituale: verrà ordinato sacerdote alla fine della guerra.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai. – Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – Allacciate le cinture (Film)



21.10

Elena (Kasia Smutniak) e Antonio (Francesco Arca) non sono fatti l’una per l’altro: i loro caratteri, le loro visioni del mondo, le loro scelte e i loro modi di relazionarsi con gli altri sono molto differenti e all’opposto. Tuttavia, sono inevitabilmente sopraffatti da un’inevitabile attrazione reciproca, che avrebbero dovuto evitare anche per il fatto che Elena e’ legata a Giorgio (Francesco Scianna) e Antonio a Silvia (Carolina Crescentini), la migliore amica di Elena. Come se non bastasse, Fabio (Filippo Scicchitano), il giovane miglior amico di Elena, odia Antonio a causa della sua marcata omofobia. L’attrazione fisica tra Elena e Antonio porta la prima grande turbolenza nella vita della donna: una tempesta di passione che cambierà tutte le relazioni e che non sarà l’unica che vivrà nel corso di dieci anni.