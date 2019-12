Stasera in tv, le prime serate del 21 dicembre 2019

Plaid, divano e le migliori serate del palinsesto televisivo. Anche stasera lasciatevi tentare…

Rai 1

20.35 Soliti ignoti speciale Telethon

Soliti Ignoti conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi i n studio come concorrenti d’…

Rai 2

21.05 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 4 – Il terzo incomodo

Mentre Gibbs cerca di godersi qualche giorno di vacanza nella sua baita in montagna, un uomo rapina un furgone portaval ori e fugge all’interno di una…

Rai 3

21.45 Città segrete – Londra

Corrado Augias ci conduce alla scoperta delle piazze, i monumenti, le opere d’arte i palazzi, gli enigmi di un’altra grande capitale:Londra Ogni luog…

Rai 4

21.10 Narcos – Stagione 2 Episodio 1 – Finalmente libero

Pablo Escobar è in fuga minacciato dalla DEA e del governo colombiano, oltre che da una forza paramilitarei, i Los Pepes. Come se non bastasse, il car…

Rete 4

21.27 U.S. Marshals – Caccia senza tregua

Vi ricordate il fuggitivo? Lo stesso agente ora da la caccia a un uomo di colore accusato ingiustamente di un duplice omicidio, ma attenzione il fugia…

Canale 5

21.20 Tu si que vales – L’album

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar..

Italia 1

21.20 Mamma ho preso il morbillo

Costretto a letto con il morbillo, il piccolo Alex e’ ricercato da una banda supertecnologica che vuole impossessarsi di un chip preziosissimo, finito…

Canale 20

21.04 Colpo grosso drago rosso

Il detective di Los Angeles James Carter va a Hong Kong per una meritata vacanza, ma una bomba esplode nell’ambasciata americana uccidendo due polizio…