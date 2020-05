Stasera in tv, le prime serate del 21 maggio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 Vivi e lascia vivere – Stagione 1

Il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i su oi figli, ma è inutile. Giada le chiede…

Rai Due 21,20 Poco di Tanto

Gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta visti attraverso gli occhi del comico romano in una vera e propria rievocazione che porterà i telespettatori a v…

Rai Tre 21,25 Private Eyes – Stagione 3

A meta’ degli anni Settanta, gli appassionati di Formula 1 assistono a un acceso duello per la conquista del titolo mondiale. James Hunt, bello, sexy …

Rete 4 21,15 Dritto e rovescio

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma…

Canale 5 21,20 In questo mondo di ladri

A Livigno una multiproprieta’ in un residence che non e’ mai stato costruito, viene venduta a piu’ persone per lo stesso periodo. I cinque truffati

Italia Uno 21,20 Hunger Games: Il canto della rivolta

I 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza e’ riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non e’ …