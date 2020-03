Stasera in tv, le prime serate del 21 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Soliti Ignoti – Speciale (Gioco)

20.35

Sabato sera ricco di ospiti Vip tra gli ignoti del programma condotto da Amadeus: il concorrente dovrà abbinarli corretta mente alle relative identità nascoste e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del “parente misterioso”.

RAI 2 – N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 6 – Nel mondo reale (Telefilm)

21.05

Il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto quando tutti erano pronti per festeggiare la sua uscita di prigione. Indagando, l’N.C.I.S. risale a Dante Brown, il migliore amico di Kasie…

RAI 3 – Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

21.45

Un programma che pone domande sull’uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens. Quesiti a cui Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, prova a dare risposte d’indagine, chiare e semplici, seguendo un percorso originale e rigoroso che solo uno scienziato può offrire. Un viaggio in otto puntate attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’Homo sapiens, la Luna e la Terra vista dalla Luna, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo, Leonardo e il metodo scientifico, le strade fisiche e quelle immateriali che collegano mondi diversi.

RETE 4 – Stasera Italia Weekend (Attualità)

20.30

A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

CANALE 5 – C’e’ posta per te (Show)

21.20

Protagonisti del programma sono i sentimenti, le emozioni della gente comune. Storie di ricongiungimenti e amori impossibili, amori di gioventù e belle sorprese narrati con delicatezza, con rispetto con amorevolezza.

ITALIA 1 – I Croods (Film)



21.20

Sopravvivere in piena epoca preistorica alle leggi della natura e’ l’obiettivo principale del cavernicolo Grug che, dopo l’ennesimo brutto risveglio a causa di un violento terremoto, decide di spostarsi con l’intera famiglia in un’altra parte del mondo, alla ricerca di una nuova casa in un posto più pacifico. Durante la migrazione, in un percorso irto di pericoli, sua figlia Hip si imbatte nel giovane nomade Guy e se ne innamora, creando pieno scompiglio a causa delle idee progressiste del ragazzo, in netto contrasto con la vecchia scuola a cui appartiene Grug.

RAI MOVIE – Tora! Tora! Tora! (Film)

21.10

1941. La Seconda Guerra Mondiale e’ in corso da circa due anni e il Giappone, schierato con Germania e Italia, sta conducendo la sua campagna bellica in Cina. C’e’ pero’ chi sostiene che sia venuto il momento di attaccare direttamente gli interessi americani nel Pacifico. Si arriva cosi’ al bombardamento di Pearl Harbor, il 7 dicembre 1941, che trascina in guerra anche gli Stati Uniti.