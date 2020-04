Stasera in tv, le prime serate del 22 aprile 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,25 Meraviglie – La Penisola dei tesori – Piazza dei Miracoli di Pisa

Questa puntata, del programma di Alberto Angela vi porterà nella Piazza dei Miracoli di Pisa. Andrea Bocelli vi dirà del profondo legame che ha con la…

Rai Due 21,15 Quello che veramente importa

Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destin…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,10 Stasera Italia

Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 21,15 Tu si que vales

Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucar…

Italia Uno 21,20 Jurassic Park III

Un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e al…