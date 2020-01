Stasera in tv, le prime serate del 22 gennaio 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Roma (Sport)

20.30

RAI 2 – L’amica geniale – Le scarpe (Fiction)

21.20

Il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante.

RAI 3 – Chi l’ha visto? (Attualità)

21.20

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

RETE 4 – CR4 La repubblica delle donne (Show)

21.25

Piero Chiambretti arriva in prima serata con un nuovo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

CANALE 5 – Chi vuol essere milionario? (Show)

21.20

Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, il più amato game show di successo al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

ITALIA 1 – Jason Bourne (Film)

21.20

Jason Bourne, il più letale ex agente della Cia, è costretto a uscire fuori dall’ombra. Dopo aver fatto chiarezza sulle sue origini e sulla sua identità, Bourne ha vissuto una parvenza di pace facendo perdere le sue tracce ma l’attivazione di un nuovo programma di manipolazione da parte di una rete internazionale più potente di ogni singolo governo lo spinge a ritornare in azione.

RAI MOVIE – Scelta d’amore-La storia di Hilary e Victor (Film)

21.10

Hilary è una giovane ragazza delusa dalle relazioni d’amore vissute in passato. Quando, però, accetta di fare da infermiera ad giovane Victor, figlio di milionario, affetto da una grave forma di leucemia, tra i due è subito amore. Gli innamorati decidono di scappare insieme per vivere la vita in piena libertà, ma…