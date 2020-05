Stasera in tv. le prime serate del 22 maggio 2020

Anche stasera cultura a Colori ha selezionato per voi le migliori prime serate del palinsesto televisivo.

Rai 1

21.25 Felicia Impastato (Fiction)

Felicia Impastato e’ una donna che ha sofferto molto a lungo nella vita e il dolore lo conosce molto bene. Ha dovuto attendere 22 anni per ottenere gi…

Rai 2

21.20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 10 – Fianco a fianco (Telefilm)

Ziva non ha ancora chiuso i conti con il passato: prima di riunirsi alla sua famiglia, deve ritrovare Adam Eshel, un amico che l’ha sostenuta ed aiuta…

Rai 3

21.20 Il professor Cenerentolo (Film)

Umberto (Leonardo Pieraccioni) per evitare il fallimento della sua ditta ha tentato insieme a un dipendente (Massimo Ceccherini) un maldestro colpo in…

Rai 4

21.21 Baby Driver – Il genio della fuga (Film)

Baby, cosi’ viene chiamato, e’ un giovane che alla guida di un’auto e’ in grado di compiere le piu’ spericolate evoluzioni. Questa sua abilita’ viene …

Canale 5

21.20 Amici speciali (Show)

“Amici Speciali”, nuovo format condotto da Maria De Filippi, è Una maratona artistica di 4 puntate nel segno della solidarietà, con un cast composto d…

Italia 1

21.30 Battleship (Film)

Per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore per combattere una gu…

Rete 4

21.25 Quarto grado (Inchieste)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolt…