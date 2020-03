Stasera in tv, le prime serate del 22 marzo 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Bella da morire (Miniserie)

21.25

Eva Cantini, Ispettrice di polizia, fa ritorno a Lagonero, sua città natale, per dare una mano alla sorella Rachele, giovane mamma single del piccolo Matteo, che sta attraversando un periodo complicato. Il suo arrivo in commissariato però non sarà dei più semplici: Eva dimostra fin da subito di avere un carattere duro e spigoloso e il Questore Festi la accoglie altrettanto bruscamente: i due non potranno che scontrarsi. Quando poi Claudio Scuderi si presenta per denunciare la scomparsa della figlia Gioia, aspirante showgirl, Eva sembra essere l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione. Eva si occupa esclusivamente di donne scomparse e sa, per esperienza, che non scappano mai volontariamente…

RAI 2 – Che tempo che fa (TalkShow)

21.05

Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

RAI 3 – The Post (Film)

21.20

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E’ il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

RETE 4 – What Women Want (Film)

21.27

Scapolone con figlia adolescente entra in crisi quando la ambita posizione in azienda viene affidata ad una donna. Una mattina, dopo un “elettrizzante” incidente la sera prima, si sveglia con la capacità di sentire i pensieri delle donne.

CANALE 5 – Live Non e’ la d’Urso (Show)

21.20

Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

ITALIA 1 – Jack Reacher – Punto di non ritorno (Film)



21.15

Susan Turner, maggiore dell’esercito che dirige la vecchia unita’ investigativa di Jack Reacher, viene arrestata con l’accusa di spionaggio. Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla a uscire di prigione e scoprire la verita’ dietro una grande cospirazione del governo per proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

RAI MOVIE – Belle & Sebastien – L’avventura Continua (Film)

21.10

Settembre 1945. La Seconda guerra mondiale è finita e il piccolo Sebastien ha ormai dieci anni. Insieme al cane Belle, Sebastien attende il ritorno di Angelina, ignorando che questa è rimasta vittima di un incidente aereo nel bel mezzo delle foreste transalpine. Mentre tutti perdono la speranza di ritrovarla in vita, nonno Cesar è convinto che Pierre, un uomo che lui conosce, possa aiutarli in qualche modo. Prima di salvare Angelina, Belle e Sebastien dovranno però affrontare molti pericoli, scontrarsi con mille prove e affrontare un segreto che cambierà per sempre le loro esistenze.