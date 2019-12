Stasera in tv, le prime serate del 23 dicembre 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Ognuno è perfetto (Fiction)

21.25

Stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assun to nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa. Se per Rick va tutto a gonfie vele, suo padre Ivan ha qualche difficoltà in più. Occuparsi del figlio, dopo anni dedicati solo all’azienda, non è facile e il suo rapporto con la moglie Alessia vacilla sempre di più…

RAI 2 – Alla ricerca di Nemo (Film)



21.20

Nemo, il figlio di Marlin un pesce pagliaccio viene pescato e l’unico indizio per ritrovarlo è l’indirizzo sulla maschera da sub che il pescatore ha perso.

RAI 3 – Report – Fra Napoli e Caserta (Inchieste)

21.20

Sigfrido Ranucci è alla conduzione di Report. Inchieste senza veli per mostrare ed analizzare la situazione attuale del nostro Paese.

RETE 4 – Non ci resta che piangere (Film)

21.27

Partiti in automobile da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio (Benigni), maestro elementare, e Mario (Troisi), bidello, si ritrovano per uno strano scherzo del caso nel 1492. Decidono di recarsi a Palos, in Andalusia, per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire le Americhe: lungo la strada incontrano Leonardo da Vinci, che ha appena …

CANALE 5 – Il Ggg – Il grande gigante gentile (Film)

21.21

Una ragazzina di nome Sophie incontra il grande gigante gentile. Nonostante il suo aspetto intimidatorio, il gigante si dimostra essere di buon cuore ed emarginato dai suoi simili perché si rifiuta di mangiare bambini e bambine.

ITALIA 1 – 10 anni di Alessandra Amoroso (Musica)



21.25

RAI MOVIE – I professionisti (Film)

21.10

Il ricco Mr. Grant assolda quattro pistoleros affinché liberino sua moglie, rapita da un rivoluzionario messicano.