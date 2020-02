Stasera in tv, le prime serate del 23 febbraio 2020

Anche stasera Cultura A Colori ha selezionato per i propri lettori le migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – La vita promessa, parte II – New York, 1937. La famiglia Rizzo ha una nuova casa e un nuovo ristorante a Little Italy e, nonostante le dolorosissime p erdite che ha dovuto affrontare, sembra aver trovato finalmente la vita promessa in America. Carmela, infaticabile, è sempre l’anima dell’intera famiglia e a lei fanno riferimento tutti, a partire da Rocco, il figlio menomato dalla mano violenta di Vince nzo Spanò che ha dato il via a tutte le drammatiche vicende di questa famiglia. Tutto sembra andare per il meglio dunque, ma per Carmela e i suoi figli è in agguato il destino…

Rai 2 – 21:05 – Che tempo che fa – Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto, a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa.

Rai 3 – 21:20 – Amore criminale Storie di femminicidio – Veronica Pivetti entra a far parte della squadra di “Amore Criminale”, pronta a raccogliere l’impegno di testimonial femminile nella lotta contro la violenza sulle donne che la trasmissione conduce sin dalla prima edizione.

Rete 4 – 21:25 – VENDETTA: UNA STORIA D’AMORE – 1 PARTE – A mezzanotte del 4 luglio, Teena viene stuprata mentre sta tornando a casa con la figlia dodicenne Bethie, che assiste alla scena. Quando i carnefici assumono un procuratore di grido per difenderli, Droomor, ufficiale di polizia recatosi per primo sul luogo dell’incidente, inizia a indagare.

Canale 5 – 21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO – Il nuovo prime time di Barbara d’Urso, targato Videonews. Un programma nuovo, dinamico, dove la padrona di casa accoglierà grandi ospiti che si racconteranno in studio, coinvolgendo il pubblico a casa con un meccanismo inedito. Per la prima volta, infatti, si potrà esprimere il proprio giudizio sulle storie raccontate, attraverso più canali: il sito, i social e l’app del programma.

Italia 1 – 21:20 – KONG: SKULL ISLAND – 1 PARTE – 1973. Sul finire della guerra in Vietnam, Monarch, una societa’ segreta con in dotazione potenti tecnologie satellitari, organizza una missione esplorativa su una misteriosa isola nel Pacifico, l’Isola dei Teschi, che pare abitata da misteriose creature.

Rai Movie – 21:10 – Biancaneve – Ossessionata dalla propria bellezza, dal potere e dall’idea di poter divenire la consorte del giovane principe Andrew, la Regina chiede costantemente al suo specchio magico chi sia la piu’ bella del reame, ma un giorno ottiene una risposta inaspettata: la detentrice di tale appellativo e’ Biancaneve, la figlia di primo letto del re che aveva sposato e che lei ha tenuto mal volentieri tra le mura del castello dopo la morte del padre. Inferocita, chiede al suo fedele servo di portare la ragazza nel bosco e di ucciderla ma, riuscita a scappare, Biancaneve trova rifugio presso la casa di un gruppo di nani, piccoli ma esperti ladri, disposti a tutto pur di aiutarla nel riprendersi il regno sottrattole.