Stasera in tv, le prime serate del 23 gennaio 2019

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata. RAI 1 – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 3 – Ricordati di santificare le feste (Fiction)

21.25

In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione, Nino dovrà assecondarlo. Ma se il matrimonio del nostro ex capitano fosse veramente in crisi?

RAI 2 – American Assassin (Film)

21.20

Un tempo Mitch Rapp era un talentuoso studente universitario e atleta promettente. Ma, dopo un attacco terroristico dove ha perso la vita anche la sua fidanzata, Mitch non ha smesso di voler uccidere il responsabile. Il suo desiderio si potrebbe avverare…

RAI 3 – Stati Generali – Il meglio (Show)

21.20

“Stati Generali” è il nuovo programma di attualità italiana condotto da Serena Dandini. La serata sarà arricchita dalla presenza di vari ospiti in studio, pronti a comicizzare ogni evento da loro narrato.

RETE 4 – Dritto e rovescio (Approfondimento)

21.25

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 – Che bella giornata (Film)

21.21

Checco, security di una discoteca della Brianza, sogna di fare il carabiniere ma viene respinto al colloquio. Grazie alla raccomandazione di uno zio presso il vescovo di Milano, si ritrova a lavorare come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avvicinare la Madonnina, ai piedi della quale medita in realtà di depositare una bomba per vendicare l’uccisione della sua famiglia.

ITALIA 1 – Justice League (Film)

21.20

Dall’universo DC Comics. Dopo la morte di Superman, Batman, B. Affleck, unisce altri 4 supereroi per difendere l’umanità da un’antica minaccia.

RAI MOVIE – Il caso Freddy Heineken (Film)

21.10

Nel 1983 ad Amsterdam, quattro amici organizzano il rapimento di Freddy Heineken, proprietario dell’omonima industria della birra e uno degli uomini più ricchi del mondo. Tratto da una storia vera che conta il riscatto più alto mai chiesto per un rapimento!