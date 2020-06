Stasera in tv, le prime serate del 23 giugno 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Il crimine non va in pensione (Film)



21.25

Esordio alla regia per Fabio Fulco che firma una commedia con Stefania Sandrelli e Gianfranco D’Angelo. Edda, una distinta signora di una certa eta’ viene ricoverata nel centro anziani “La Serenissima” in seguito a un malore, dovuto al forte stress per la perdita di un ingente cifra in un giro di scommesse clandestine. Quando gli altri ospiti della struttura scoprono che la donna voleva soltanto aiutare la figlia, alle prese con gravi problemi economici, decidono di intervenire. A modo loro, organizzando una rapina alla sala Bingo dove passano parte delle loro giornate.

RAI 2 – Made in Sud (Show)

21.20

Con la conduzione di una star partenopea come Stefano De Martino, ritorna l’allegra rassegna di comicità meridionale.

RAI 3 – cartabianca (Approfondimento)

21.20

Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 – Fuori dal coro (Rubrica)

21.25

Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità politica e di cronaca.

CANALE 5 – Vittoria e Abdul (Film)

21.21

Abdul Karim, umile impiegato indiano, ventenne o poco più, viene scelto per consegnare un omaggio alla regina Vittoria, in occasione del giubileo per i cinquant’anni del regno. Viene scelto esclusivamente in virtù della sua altezza, come a dire per puro caso. Diventerà il servitore, poi il segretario e infine il “Munshi”, il maestro spirituale, della regina e imperatrice. La loro amicizia sara’ cosi’ salda e intima da infastidire e spaventare la famiglia reale e la corte dei più prossimi al trono, al punto che il figlio, Edoardo VII, darà alla fiamme la loro corrispondenza e ogni testimonianza di quella relazione.

ITALIA 1 – Le Iene Show (Show)

21.20

Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Le iene non deludono mai.

RAI MOVIE – Era mio padre (Film)

21.10

Storia di un assassino con famiglia. La sua vita famigliare procede tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Il figlio verrà inseguito per essere eliminato, ma suo padre cercherà di salvarlo. Bel film di gangsters.