Stasera in tv, le prime serate del 23 luglio 2020

Rai1, ore 21.25: Nessuno mi può Giudicare

Film del 2011, di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Anna Foglietta.

Trama: Alice ha 35 anni, un marito imprenditore e un figlio, Filippo, di 9 anni. Donna superficiale, antipatica e classista, vive in una bella villetta a Roma nord che gestisce con tre domestici extra-comunitari. La sua è un’esistenza dorata, senza alcun problema. Tutto ciò fino alla morte di suo marito. Alice, infatti, eredita un grosso debito da saldare e rimane sul lastrico. Sarà quindi costretta ad abbandonare la sua casa e i suoi agi per trasferirsi in periferia, ma soprattutto dovrà trovare un modo per guadagnare nel più breve tempo possibile il denaro necessario a garantire a se stessa e a Filippo un tenore di vita adeguato.

Rai2, ore 21.45: Hawaii Five-0

9×20 Storia di una Calibro 38: Un amico di Junior informa la Five-0 che una ragazzina ha comprato da un tossico un vecchio revolver Calibro 38. Le indagini della squadra portano alla luce i legami di quell’arma con tre casi.

Rai2, ore 22.35: NCIS New Orleans

5×08 I re Aztechi: Katie Dunn, sergente ed istruttrice, viene uccisa dopo un’esercitazione con la sua unità. L’arma del delitto è un coltello personalizzato, utilizzato esclusivamente da una persona.

Rai3, ore 21.20: In Arte Patty Pravo (Replica)

Centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionale e internazionali, un’icona della musica italiana, una donna dalla carriera e dalla vita straordinaria: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, è la protagonista della serata speciale condotta da Pino Strabioli.

Canale5, ore 21.30: Temptation Island 7

Quarto appuntamento con il reality dei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia.

Italia1, ore 21.35: Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie

Film del 2014, di M. Reeves, con Gary Oldman. Trama: Ottavo film della saga. Siamo sull’orlo di una guerra tra scimmie e umani, che deciderà la specie dominante sulla Terra, ma c’è chi pensa che sia possibile tentare una pacifica convivenza.

Rete4, ore 21.30: I Legnanesi (Replica)

La comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

La7, ore 20.35: In Onda

Il programma dell’access condotto da David Parenzo e Luca Telese si allunga con un nuovo appuntamento in prima serata.

Tv8, ore 21.30: Il Mistero di Ragnarok

Film del 2013, di M. Braenne Sandemose, con P. Hagen, S. Helin. Trama: Un archeologo riesce a decodificare le misteriose iscrizioni di un’antica nave: le porte di un mondo soprannaturale si aprono.

Nove, ore 21.25: Sotto Corte Marziale

Film del 2002, di Gregory Hoblit, con Bruce Willis, Terrence Howard e Colin Farrell. Trama: Un prigioniero di colore viene accusato della morte di un soldato e condannato dai pregiudizi. Il tenente Hart prenderà a cuore il suo caso, chiedendo un regolare processo.