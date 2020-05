Stasera in tv, le prime serate del 23 maggio 2020

Come ogni sera, Cultura A Colori accompagna i propri lettori alla guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 20:35 – Soliti Ignoti Special VIP – Rewind – n compagnia di tantissimi Vip, Amadeus guida le indagini di un concorrente che dovra’ utilizzare logica, intuito e capacita’ di osservazione per abbinare ogni identita’ a otto ignoti.

Rai 2 – 21:05 – Petrolio Antivirus – A una settimana dalla riapertura del Paese, il programma di Duilio Giammaria tira le somme: le vie del contagio sono state davvero interrotte? A che punto sono tamponi, tracciamenti e terapie, le ormai famose 3T, essenziali per convivere con il virus in questa delicatissima Fase 2? E ancora: il virus è sempre lo stesso, oppure, come sostengono alcuni scienziati si è indebolito e potrebbe essere meno aggressivo e letale? E la movida nelle piazze italiane è un segnale che deve farci preoccupare? Quali sono, infine, le conseguenze ambientali che il virus sta avendo nel nostro Paese? C’è un collegamento tra l’inquinamento e il Covid-19? E come smaltiremo i milioni di mascherine e guanti in pvc che ci servono per difenderci dal virus? In una giornata particolare per la memoria del paese, a 28 anni esatti dalla strage di Capaci, Petrolio dedica anche una parte del programma al ricordo di Giovanni Falcone attraverso alcuni reportage tratti da tre grandi documentari. E non manca di interrogarsi sull’attualità con un grande approfondimento da Palermo sul rischio delle infiltrazioni mafiose durante l’emergenza economica scatenata dalla pandemia. Come bloccare le mani della mafia sulle nostre aziende e le nostre imprese in crisi? E cosa ha fatto lo Stato in questi 30 anni di lotta alle mafie? Nel corso della puntata intervengono Nicola Zingaretti, Governatore Regione Lazio e Segretario del Partito Democratico; Alberto Zangrillo, Direttore Unità Anestesia e Rianimazione Ospedale San Raffaele di Milano; Giuseppe Remuzzi, Direttore Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri; Roberta Villa, giornalista scientifica; Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università di Padova; Federico Cafiero De Raho, Procuratore Nazionale Antimafia.

Rai 3 – 20:30 – Aspettando le parole – Massimo Gramellini e le sue storie tornano su Rai3 con “Aspettando le Parole”. Nell’intervista di anteprima il protagonista sarà Mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, città tra le più colpite dalla pandemia. Massimo Gramellini, eccezionalmente in onda dagli studi Rai di via Teulada a Roma, si collegherà con numerosi ospiti tra i quali Alessandro Gassmann, Gianmarco Tognazzi, Frank Matano, lo scienziato Mario Tozzi, l’ex ministro Elsa Fornero, l’immunologo Alberto Mantovani. Tutti porteranno la loro testimonianza di vita in quarantena in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: coronavirus. Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. In apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Rete 4 – 20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND – A cura della redazione del Tg4, il programma si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualita’.

Canale 5 – 21:25 – I DARWIN DI DONATELLO – In questa puntata speciale, I Darwin di Donatello, verranno premiati i personaggi “cult” dell’ultima edizione di Ciao Darwin.

Italia 1 – 21:30 – RIO 2 – MISSIONE AMAZZONIA – 1 PARTE – Blu, Gioiel e i loro tre figli vivono perfettamente addomesticati nello splendore della magica citta’ di Rio de Janeiro. Quando decide di insegnare ai figli come sopravvivere da uccelli allo stato selvaggio, Gioiel insiste affinche’ la famiglia si rechi in Amazzonia, dove il richiamo della natura e nuovi vicini daranno non poche preoccupazioni a Blu.

Rai Movie – 21:10 – Braveheart – Cuore impavido – Nel tardo tredicesimo secolo, William Wallace torna in Scozia, la sua terra, dopo molti anni passati lontano. Il re di Scozia è morto e re Edoardo I d’Inghilterra si è insediato al suo posto. Dopo la morte del padre e l’assassinio della moglie, Wallace tiene testa agli oppressori inglesi guidando la sua patria attraverso la lunga e sanguinosa guerra di liberazione.