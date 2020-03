Stasera in tv, le prime serate del 23 marzo 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – La concessione del telefono – C’era una volta Vigata – Pippo Genuardi, nato a Vigata il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma sia chiaro: quella non è la sua occup azione maggiore, anzi, potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuoch i incrociati…

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 – Verso il fondo – L’attentato – L’uragano – La Five-0 indaga sul ritrovamento di un cadavere su una spiaggia dell’isola. Dai primi accertamenti appare evidente che l’uomo è stato ucciso in fondo all’oceano e durante le indagini la squadra scopre che si tratta di un professore di oceanografia che stava lavorando in un laboratorio di ricerca subacquea. Per fare chiarezza sul caso, Junior, Tani e Adam si recano quindi sulla scena del crimine, 124 metri sott’acqua.

Rai 3 – 21:20 – In arte Mina – Uno speciale dedicato da Pino Strabioli e dedicato alla grande Mina.

Rete 4 – 21:25 – DRITTO E ROVESCIO – Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Canale 5 – 21:21 – LA VITA E’ UNA COSA MERAVIGLIOSA – 1 PARTE – Le storie di un poliziotto, di un bancario e di un medico. Il poliziotto scopre che la sua fidanzata fa la escort, mentre il bancario è sempre ricattato dai politici che gli chiedono favori finanziari.

Italia 1 – 21:26 – HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN – 1 PARTE – Appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black e’ fuggito dalla prigione di Azkaban, dove sono rinchiusi i maghi malvagi, e si e’ messo sulle sue tracce. E stavolta Harry non puo’ contare nemmeno sugli amici piu’ cari, poiche’ fra loro si nasconde un traditore…

Rai Movie – 21:10 – Pronti a morire – Una donna misteriosa arriva a Redemption per uccidere il diabolico Herod, dominatore assoluto di Redemption, che una volta all’anno ripulisce la citta’ di tutti i rivali. Organizza una serie di duelli con un premio in denaro, che attira killer da ogni parte del West. Herod, pero’, e’ il piu’ veloce di tutti e l’ultimo sanguinoso scontro lo vede sempre trionfante. Ma quest’anno la donna ha chiesto di partecipare alla sfida.