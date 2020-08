Stasera in tv, le prime serate del 24 agosto 2020

Indecisi su cosa vedere in TV stasera comodamente seduti sul divano? Ecco per voi le programmazioni della prima serata.

RAI 1 – Sorelle (Fiction)

21.25

Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico (Silvio Orlando) non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada a buon fine. Però la prima cosa da fare è trovare un medico senza il medico non può insediarsi nessuna fabbrica e fortuna vuole che si imbattano in Gianluca Terragni (Fabio Volo), rampante chirurgo estetico milanese. La seconda cosa, ben più complicata, sara’ convincerlo a restare.

RAI 2 – Squadra Speciale Cobra 11 – Stagione 24 Episodio 5 – Corse clandestine (Telefilm)

21.45

Durante una corsa clandestina in autostrada, succede un grave incidente. Semir e Paul arrestano uno dei guidatori, ma vengono commessi degli attentati contro l’altro pilota…

RETE 4 – Matrimonio alle Bahamas (Film)

21.20

Due famiglie si ritrovano alle Bahamas per il matrimonio dei loro figli. Una famiglia ha origini umili l’altra invece è ricchissima. Le differenze di redditto farà vacillare i giovani, dando origine a numerose gag.

RAI 3 – Morto Stalin, se ne fa un altro (Film)

21.20

Quando uno dei peggiori dittatori della storia, Stalin, muore nel 1953, i suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

CANALE 5 – Lo show dei record

21.20

Gerry Scotti conduce l’edizione italiana di uno degli show piu’ famosi del mondo: record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona i piu’ incredibili guinness dei primati.

ITALIA 1 – Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa – Stagione 1 Episodio 1 – La caccia è aperta (Telefilm)

21.20

Lincoln Rhyme detective tetraplegico, riceve la visita della sua vecchia squadra che chiede aiuto per un caso che ricorda il modus operandi del Collezionista.

RAI MOVIE – Quando parla il cuore (Film)

21.10

Una casalinga, trascurata dal marito e derisa dai figli perché non sa parlare bene inglese, va a New York per aiutare sua sorella ad organizzare il matrimonio di sua nipote. Senza dire niente a nessuno, si iscrive ad un corso di lingua che l’aiuterà a guadagnare fiducia in se stessa e il rispetto degli altri…