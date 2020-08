Stasera in tv, le prime serate del 24 agosto 2020

Anche stasera Cultura A Colori accompagna i propri lettori nella guida alle migliori prime serate televisive.

Rai 1 – 21:25 – Pietro Mennea – La freccia del Sud – Poco prima della gara dei 200 metri piani che lo consacrerà come campione olimpico a Mosca 1980, Pietro Mennea ricorda la sua carriera fin qui: gli inizi con l’AVIS Barletta, le prime gare nazionali, i duri allenamenti a Formia, i successi e le sconfitte, il record mondiale dei 200 m piani, l’amore per Manuela. Il racconto appassionato e appassionante di un campione indimenticato, scolpito nella memoria di tutto il paese e diventato leggenda.

Rai 2 – 21:20 – Hawaii Five – 0 Mistero in fondo al mare – La squadra cerca di risolvere la misteriosa morte di un sub nel relitto di un aereo affondato trent’anni prima…

Rai 3 – 21:20 – Presa Diretta Terremoto infinito – La ricostruzione che non riesce a decollare. Un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. Cosa troviamo oggi sul campo, a distanza di 3 anni dalle scosse di terremoto? E poi, le mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano in che modo vengono tracciate e aggiornate?.

Rete 4 – 21:27 – OUT OF TIME – 1 PARTE – Capo della polizia di una piccola città vicino Miami viene incastrato e accusato di omicidio. Dovrà agire di astuzia e usare tutta la sua esperienza per ripulire il suo nome.

Canale 5 – 21:21 – WINDSTORM – CONTRO OGNI REGOLA – 1 PARTE – Tornano la giovane Mika e l’indomabile stallone Windstorm in un’altra emozionante avventura estiva. Mika decide di iscriversi a una gara di ippica con un premio in denaro per salvare la fattoria della bancarotta, ma durante gli allenamenti Windstorm sparisce misteriosamente…

Italia 1 – 21:10 – BATTITI LIVE – Gli artisti più celebri della musica italiana e internazionale si esibiscono nella kermesse musicale dell’estate italiana.

Rai Movie – 21:10 – The Homesman – In piena epoca western, Mary Bee Cuddy (Hilary Swank), insegnante di scuola, e’ una vera pioniera e agisce come il migliore degli uomini. George Briggs (Tommy Lee Jones), invece, e’ un disertore dell’esercito considerato un fuorilegge. Insieme, i due si ritroveranno a dover scortare dal Nebraska all’Iowa tre donne andate fuori di testa e senza piu’ alcun controllo, sfidando gli ostacoli che il percorso comportera’.