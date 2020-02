Stasera in tv, le prime serate del 24 febbraio 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,20 L’amica geniale 2 – Il tradimento

Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo po sto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di …

Rai Due 21,25 Hawaii Five-O – Stagione 9 Episodio 7

In questa puntata speciale per celebrare il 200° episodio della serie, un vecchio caso irrisolto porta la Five-0 indietro negli anni ’40. Durante la p…

Rai Tre 21,15 Presa diretta – Terremoto infinito

PresaDiretta riprende a viaggiare e a raccontare il paese. Sette puntate di strettissima attualità, con la voglia di condividere il quotidiano delle p…

Rete 4 21,20 Quarta repubblica

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 21,20 Grande Fratello Vip 2020

Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno d…

Italia Uno 21,20 Fast & Furious 6

Dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) si sono dedicati a girare il mondo, impossibil…