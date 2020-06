Stasera in tv, le prime serate del 24 giugno 2020

Come ogni sera, la redazione di Cultura a Colori ha raccolto le prime serate in tv per i propri lettori.

Rai Uno 21,15 Nero a meta’ – Una questione in sospeso

Alba e la squadra scoprono che dietro l’arresto di Carlo c’è Malik. Alba, profondamente delusa, chiede a Riccardo di difendere suo padre. Il resto del…

Rai Due 21,15 Scatti di follia

Una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido, in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, co…

Rai Tre 21,20 Chi l’ha visto?

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la p…

Rete 4 21,10 La tempesta perfetta

Il capitano Bill Tyne, a bordo dell’Andrea Gail, parte per una partita di pesca pericolosa. L’impresa riesce, ma sulla via del ritorno l’imbarcazione …

Canale 5 21,15 New Amsterdam – Stagione 2 Episodio 17

Max cerca una soluzione nel crowdfunding dopo una sua illuminante apparizione in un video virale “Go Fund Me”. Reynolds affronta i suoi ultimi casi al…

Italia Uno 21,25 X-Men: conflitto finale

Scoperta una cura per i mutanti, si riapre la caccia agli X-Men: questa volta, l’intreccio ruota soprattutto intorno alla resurrezione e alla caduta d…